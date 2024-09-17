РИА Новости: взрывы прогремели в Сумской области на Украине

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Взрывы прозвучали в Сумах на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"В Сумах был слышен звук взрыва... В Сумах снова слышны звуки взрывов", – указано в сообщении.

Кроме того, сообщается о взрывах в городе Конотоп в Сумской области. Воздушная тревога в Сумской области действует с вечера 16 сентября.

Ранее, в ночь на 16 сентября, несколько взрывов были слышны в Хмельницкой области на западе Украины, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

До этого, в ночь на 14 сентября, серии взрывов прогремели в Киеве и Одессе, а также в городе Канев Черкасской области. Подробности случившегося не приводились.