17 сентября, 21:03Политика
США фиксируют интерес Китая к восстановлению контактов по военной линии – Белый дом
Фото: 123RF/rarrarorro
США видят признаки того, что Китай нацелен восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии. Об этом заявила в воскресенье высокопоставленная представительница американской администрации. Ее слова передает РИА Новости.
США фиксируют интерес со стороны КНР к восстановлению работы большинства каналов коммуникации по военной линии после визита предыдущего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году.
"Мы напряженно работаем над восстановлением некоторых из них. Мы фиксируем ограниченные признаки того, что КНР проявляют к этому интерес, однако, опять же, это постепенный процесс", – сказала американская чиновница в ходе спецбрифинга по итогам встречи американской и китайской стороны на Мальте.
В ходе встречи на Мальте советник Байдена Салливан и глава китайского обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.
Ранее сообщалось, что после встречи советника президента США Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И США и КНР пришли к выводу о необходимости стабилизации двусторонних отношений.
Читайте также