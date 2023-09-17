США фиксируют интерес Китая к восстановлению контактов по военной линии – Белый дом

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США видят признаки того, что Китай нацелен восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии. Об этом заявила в воскресенье высокопоставленная представительница американской администрации. Ее слова передает РИА Новости.

США фиксируют интерес со стороны КНР к восстановлению работы большинства каналов коммуникации по военной линии после визита предыдущего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году.

"Мы напряженно работаем над восстановлением некоторых из них. Мы фиксируем ограниченные признаки того, что КНР проявляют к этому интерес, однако, опять же, это постепенный процесс", – сказала американская чиновница в ходе спецбрифинга по итогам встречи американской и китайской стороны на Мальте.

В ходе встречи на Мальте советник Байдена Салливан и глава китайского обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Тайваньском проливе, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

Ранее сообщалось, что после встречи советника президента США Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И США и КНР пришли к выводу о необходимости стабилизации двусторонних отношений.