На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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Сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

На момент публикации сообщений о каких-либо разрушениях инфраструктуры не поступало.

Ранее украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах, которые прозвучали в Харькове и Харьковской области. Вместе с тем подробности произошедшего не приводились.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удары по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу.

ВС РФ нанесли 11 ударов по объектам ВСУ за последнюю неделю