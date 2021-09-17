Проценко заявил об удобстве системы электронного голосования для врачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил об удобстве системы дистанционного электронного голосования для врачей. Медики могут голосовать, не прерывая работу, сообщается в телеграм канале партии "Единая Россия", в которой состоит Проценко.

"Как врач вижу еще несколько плюсов для себя. Первое: ты не отрываешься от своих пациентов, ты не отрываешься от госпиталя, это очень удобное решение, в первую очередь для медиков. Второе: это, безусловно, удобно персонально для тебя. Тебе не надо никуда ехать, ты работаешь из кабинета. Поэтому я считаю, что цифровизация – наше все", – сказал Проценко.

Он отметил, что, рассуждая о цифровизации медицины, не использовать цифровой вариант электронного голосования было бы непоследовательным.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

