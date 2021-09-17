Сенатор Святенко проголосовала онлайн на выборах в Госдуму

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Представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко проголосовала на выборах в Госдуму через систему дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам сенатора, свой выбор она сделала еще утром.

"Очень важно не откладывать такие решения на потом. Участие в выборах – это то, что определяет наше настоящее и будущее, будущее нашей страны и города. При появлении функции электронного голосования уже никто не может сослаться на занятость, какие-либо препятствия, отсутствие времени. Это вопрос нескольких минут, и голосовать теперь можно даже со своего телефона", – сказала Святенко.

Сенатор подчеркнула, что система ДЭГ подходит для всех категорий граждан.

"Слабовидящие граждане могут повысить контрастность текста и кнопок, незрячие избиратели смогут проголосовать, воспользовавшись программами экранного доступа. Это работает как голосовой помощник: вся информация на экране, включая кнопки, ссылки и текст, озвучивается", – напомнила Святенко.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.