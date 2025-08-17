Фото: AP Photo/Thomas Padilla

Секретариат ЮНЕСКО не проявляет интереса к касающимся РФ вопросам. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, ответственный секретарь российской комиссии по делам ЮНЕСКО Александр Алимов.

Таким образом дипломат ответил на вопрос о реакции организации на ущерб, нанесенный культурному и историческому наследию Курской области боевиками ВСУ.

"Эта ситуация нас не радует, она прискорбна и не нова. Складывалась в последние месяцы и даже годы", – заметил Алимов.

Он также подчеркнул, что Москва рассчитывает на изменения по этому вопросу после избрания нового гендиректора ЮНЕСКО в конце 2025 года.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отказ гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле от соблюдения мандата по ситуации с журналистами России делает ее соучастницей информационной войны против правды.

По словам дипломата, России пытаются отказаться в праве критиковать организацию, однако она продолжит разоблачать двойные стандарты и настаивать на соблюдении принципов.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о докладе Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022 и 2023 года. Там, считает она, сознательно проигнорированы многочисленные убийства журналистов и военкоров из России преступным киевским режимом.

При этом сохраняется поддержка со стороны профессионального сообщества, которое осудило линию руководства ЮНЕСКО.