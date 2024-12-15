Захарова заявила, что Киев ответит за убийства российских журналистов

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Власти Украины, которые целенаправленно охотятся за российскими журналистами, понесут заслуженное наказание за их гибель. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ко Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

"Скорбим вместе с родными и близкими погибших журналистов, операторов, фотокорреспондентов, военкоров. Убеждены, что виновные в их гибели неизбежно понесут заслуженное наказание", – говорится в официальном комментарии.

Она подчеркнула, что охота за представителями СМИ идет с попустительства "со стороны западных кураторов киевской клики".

Захарова напомнила о докладе гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022–2023 года. В нем, по ее мнению, сознательно проигнорированы многочисленные убийства российских журналистов и военкоров преступным киевским режимом. Однако сохраняется поддержка со стороны профессионального сообщества, которое осудило политически ангажированную линию руководства ЮНЕСКО.

Ранее Россия призвала население не совершать немотивированные поездки в страны Запада. По словам Захаровой, россияне стали объектом охоты для западных ведомств и спецслужб.