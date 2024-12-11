Захарова предостерегла россиян от немотивированных поездок в страны Запада

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Россия призвала население не совершать немотивированные поездки в страны Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, россияне стали объектом охоты для западных ведомств и спецслужб. В связи с этим представитель министерства рекомендовала не посещать западные страны в грядущие праздничные дни, "прежде всего Канаду и страны Евросоюза", с некоторыми исключениями.

Кроме того, ведомство предупредило россиян и рисках поездок в Штаты, совершенных в частном порядке.

"В условиях усиливающейся конфронтации в российско-американских отношениях, балансирующих по вине официального Вашингтона на грани разрыва, поездки в Соединенные Штаты Америки частным образом или по служебной необходимости чреваты серьезными рисками", – отметила Захарова.

Между тем профессор Алексей Войлуков предупредил россиян о проблемах с обменом долларов старого образца за рубежом. Многие зарубежные государства отказываются принимать банкноты старого образца или берут их по менее выгодному курсу.

Купюры, которые были выпущены до 2013 года, могут просто отказаться принимать в государствах, на территории которых доллар не признан официальной валютой. Как правило, это объясняется тем, что местные компании боятся получить подделку, но не могут проверить банкноты на подлинность.