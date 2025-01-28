Фото: kremlin.ru

Отказ гендиректора Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле от соблюдения мандата по ситуации с журналистами России делает ее соучастницей информационной войны против правды. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По словам дипломата, России пытаются отказаться в праве критиковать организацию, однако она продолжит разоблачать двойные стандарты и настаивать на соблюдении принципов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о докладе Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022 и 2023 года. Там, считает она, сознательно проигнорированы многочисленные убийства журналистов и военкоров из России преступным киевским режимом.

При этом сохраняется поддержка со стороны профессионального сообщества, которое осудило линию руководства ЮНЕСКО.