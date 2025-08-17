Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Политика

Белый дом высмеял репортаж о якобы секретных бумагах, забытых в отеле на Аляске

Фото: 123RF/mesutdogan

Американские власти высмеяли репортаж Национального общественного радио США (NPR), в котором говорилось о якобы секретных документах Госдепа, которые забыли в отеле на Аляске после прошедших в этом штате переговоров РФ и США. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

Журналисты обвинили администрацию США в нарушении норм безопасности после обнаружения "секретных документов". В свою очередь, Келли назвала забавным, когда NPR публикует несколько страниц обеденного меню и называет это "нарушением норм безопасности".

"Именно из-за таких самопровозглашенных "журналистских расследований" их никто не воспринимает всерьез и они, благодаря президенту (США Дональду. – Прим. ред.) Трампу, больше не получают финансирование из средств налогоплательщиков", – подчеркнула представитель Белого дома.

В ночь на 16 августа в Анкоридже на Аляске прошли переговоры между Россией и США по формуле "три на три". Владимир Путин отметил, что беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что провел "отличные переговоры", и что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине. В то же время сделка по прекращению огня еще не достигнута.

В Европе положительно оценили встречу Путина и Трампа на Аляске

