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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "запоздалым прозрением" слова бывшего президента Украины Виктора Януковича о главной ошибке страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости стал отказ от дружеских отношений с Россией.
"Запоздалое прозрение. Это говорит человек, который сразу же после вступления в должность президента отправился с официальным визитом в Брюссель, а затем кнутом погнал Украину к ассоциированному членству в ЕС, прочь от России", – заявил Константинов.
По словам главы крымского парламента, у экс-президента были все возможности для того, чтобы бороться за другую Украину, альтернативную той, которая "пугает сегодня даже своих западных кураторов".
Ранее заявление бывшего украинского президента Виктора Януковича о том, что отказ от добрососедства с Россией является главной ошибкой Украины за 30 лет, прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Парламентарий считает, что на современной Украине нет авторитетной политической силы, способной оценить слова экс-президента страны.
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