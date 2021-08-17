В ГД прокомментировали слова Януковича о главной ошибке Украины

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заявление бывшего украинского президента Виктора Януковича о том, что отказ от добрососедства с Россией является главной ошибкой Украины за 30 лет, прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек, пишет RT.

Парламентарий считает, что на современной Украине нет авторитетной политической силы, способной оценить слова экс-президента страны.

"Оппозиция раздроблена, инакомыслие жестоко подавляется. Главная ошибка Украины за 30 лет – это слепая националистическая одновекторная политика", – сказал Бальбек.

Депутат добавил, что итогом является убыток страны и продолжающийся конфликт на юго-востоке Украины.

"И это еще не конечная точка в череде украинских политических ошибок", – заключил он.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой страны за 30 лет независимости стал отказ от дружеских отношений с Россией. Также он призвал украинских граждан голосовать на будущих выборах за тех, кто умеет управлять государством. По его словам, ситуация в стране должна измениться в лучшую строну.