17 июля, 12:20Политика
Мэр Саранска Игорь Асабин ушел в отставку
Фото: саранск.рф
Игорь Асабин покинул пост мэра Саранска. Он написал заявление по собственному желанию, заявили ТАСС в пресс-службе городского округа Саранск.
Исполнять обязанности главы администрации будет замглавы горокруга Саранск Владимир Быков, указала собеседница агентства.
Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сложил с себя полномочия. В своем видеообращении он поблагодарил Владимира Путина за доверие и внимание к региону. Все ключевые цели, стоявшие перед Самарской областью последние шесть лет, были выполнены, подчеркнул он. Также Алазаров поблагодарил жителей за труд, защиту региона и страны. В конце видеообращения он пообещал продолжить и дальше делать все для развития и процветания Самарской области.
До этого Наталья Комарова ушла с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Она объяснила свое решение переходом на другую работу.
В отставку ушли главы сразу нескольких субъектов РФ