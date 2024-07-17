Иванишвили: военные действия на Украине завершатся максимум через год

Фото: министерство обороны РФ

Военные действия на Украине завершатся максимум через год, а если на выборах в США победят республиканцы, то уже в январе 2025 года. Таким мнением поделился основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, пишет ТАСС.

Он добавил, что как только военные действия завершатся, исчезнет недопонимание между Тбилиси, Брюсселем и Вашингтоном, и Грузия станет совсем другим "предметом интереса для игроков глобальной политики".

Так, через год могут фундаментально измениться глобальные и региональные интересы и планы в отношении Грузии, считает Иванишвили.

Республиканцы в США считают, что экс-президент Дональд Трамп в случае переизбрания может начать переговоры с Россией по конфликту на Украине. Более того, он будет готов вступить в диалог с Владимиром Путиным без каких-либо посредников.

В Кремле по-прежнему склонны относить подобные заявления к спекуляциям. Власти РФ исходят из реалий, в которых действующая администрация США является противником диалога по Украине.