В Белом доме заявили о нежелании Ближнего Востока укреплять связи с РФ и Китаем

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По мнению США, у большого числа ближневосточных государств, которые планировали укрепить свои связи с Россией и Китаем, пропало желание двигаться в этом направлении. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома во время брифинга.

"Мы слышали из каждой столицы этого региона, что их первоочередным выбором, их приоритетом являются США", – передает слова чиновника РИА Новости.

По его словам, страны Ближнего Востока продолжат отношения с РФ и Китаем, поскольку они вполне естественны. Но выбирать взаимодействие в конкретных сферах, по словам чиновника, предпочтут с Вашингтоном.

Ранее в Bloomberg заявили, что Россия поставляет в страны Ближнего Востока рекордные объемы мазута, дизельного топлива и других нефтепродуктов на фоне отказа Евросоюза от российских энергоресурсов. По данным аналитической компании Vortexa, в июне объем поставок достиг 155 000 баррелей в сутки, тогда как до начала спецоперации этот показатель равнялся 30 000 баррелей в сутки.

До этого США заявили, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке сталкиваются со все более частыми "провокационными" и "небезопасными" действиями со стороны РФ и Ирана. В материале газеты Washington Post приводится пример, когда российские военные самолеты якобы создавали угрозу авиации США в воздушном пространстве Сирии при помощи маневров.

Кроме того, собеседники издания называют провокационным июньский авиаудар по лагерю поддерживаемых США боевиков.

Таким образом, Вашингтон видит в подобном поведении Москвы попытки укрепить доминирование в регионе, рассчитывая на то, что США не дадут военного ответа, добавляют авторы статьи.

В январе 2020 года Иран отказался от ключевого ограничения по Совместному всеобъемлющему плану по ядерной программе. Речь идет об отказе от ограничений, касающихся числа центрифуг, уровня обогащения и объемов хранения обогащенного урана.