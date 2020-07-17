В конгрессе США планируют создать закон против российских хакеров

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В конгрессе США заявили, что в ближайшее время будет представлен законопроект, направленный на борьбу с "российскими хакерами", сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа. В предстоящие дни я представлю законопроект, чтобы обеспечить привлечение к ответственности этих российских хакеров", – заявил лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти.

Ранее советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл заявил, что Россия остается главной угрозой у США в киберпространстве. Он выделил четыре страны, которые находятся у них под особым контролем, уточнив, что Россия в данном списке занимает лидирующую позицию. На второе место в США определили Китай, за ним стоят Северная Корея и Иран.

