Мосгоризбирком назвал основные нарушения в ходе подписной кампании кандидатов

14:32
14:32
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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Основными нарушениями в ходе подписной кампании кандидатов на выборы депутатов Мосгордумы стали проставление другим лицом подписи за избирателя и проставление подписей за умерших избирателей, сообщил председатель МГИК Валентин Горбунов.
"Основные причины отказа: подпись избирателя и дата внесения подписи избирателем выполнены другим лицом или одним и тем же лицом за нескольких человек; подпись избирателя выполнена другим лицом; один и тот же избиратель более одного раза поставил свою подпись за одного кандидата", – приводит слова Горбунова Агентство "Москва".
Как отмечается, при проверке подписных листов 340 подписей ранее умерших людей были зафиксированы у 12 кандидатов. Среди них: Кирилл Гончаров, Геннадий и Дмитрий Гудковы, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Андрей Бабушкин.
В подписных листах кандидатов также проставлялись подписи с недействительными паспортными данными. Почти 9,8 тысячи подписей с недействительными или несуществующими паспортами данными обнаружены у 13 кандидатов.
Всего для участия в выборах зарегистрировано 233 кандидата, из них 62 самовыдвиженца и 171 представитель партий. 57 кандидатов получили отказ.
"Больше всего, 45 кандидатов, это партия ЛДПР, 44 было зарегистрировано в КПРФ, Справедливая Россия - 40, "Яблоко" двух зарегистрировало, Коммунистическая партия "Коммунисты России" – 32, "Родина" – четыре", - сказал Горбунов.
В Мосгоризбиркоме сообщали, что в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва было выдвинуто 426 человек.
Московская городская избирательная комиссия рассмотрит все жалобы и обращения кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, сообщил председатель Мосгоризбиркома.
"Завтра у нас заседание, будем рассматривать одну жалобу по отмене решения, сегодня уже два кандидата подали жалобы с просьбой отменить решение о регистрации", – заявил Горбунов.
Он напомнил, что все жалобы рассматриваются публично, уточнив, что ранее полученные замечания и обращения были отработаны Мосгоризбиркомом.
Горбунов также выразил слова благодарности СМИ, представителям кандидатов и самим кандидатам за проведение трансляций, благодаря которым комиссия может наблюдать за ходом заседаний.
Член МГИК Дмитрий Реут, в свою очередь, сообщил, что работу окружных избирательных участков обеспечивали более 1,5 тысячи человек. В работе участвовали члены комиссий, участники рабочих групп, эксперты-почерковеды, сотрудники МВД и других ведомств.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва состоятся 8 сентября – в Единый день голосования. Предвыборная кампания стартовала 6 июня.
В столице создали Штаб по контролю за электронным голосованием. Эксперимент по электронному голосованию пройдет на трех участках – в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове. Их выбрали сами жители столицы на портале "Активный гражданин". Также можно будет проголосовать на портале госуслуг. Если эксперимент по электронному голосованию окажется успешным, этот опыт будут применять и в других регионах.
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