МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидата в мэра Москвы Свиридова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц кандидата на пост мэра Москвы от "Справедливой России" Ильи Свиридова, сообщает Агентство "Москва".
В МГИК рассмотрели их заявления и решили зарегистрировать пять доверенных лиц. Это Шушаник Агасарян, Леонид Антонов, Григорий Гамаюнов, Сергей Ковалев, Антон Лившиц. Им выдадут удостоверения установленного образца, рассказала член комиссии Рима Кузнецова.
МГИК также утвердил требования к избирательным бюллетеням для голосования на выборах мэра. Кроме того, утверждены графики приема заявлений от избирателей для голосования по месту фактического нахождения. В территориальных избирательных комиссиях такие заявления можно будет подать с 25 июля по 5 сентября в рабочие дни с 15:00 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 14:00. Воскресенье – выходной.
Выборы мэра состоятся 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова, Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.
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