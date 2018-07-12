МГИК утвердил требования к бюллетеням для голосования на выборах мэра

Фото: ТАСС/Денис Абрамов
МГИК утвердил требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах мэра. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Кандидаты в бюллетене будут располагаться в алфавитном порядке. Бюллетени на обычных участках и участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), будут отличаться плотностью бумаги. На последних также будет маркировочная сетка, которая поможет защитить их от подделок.
Кроме того, Мосгоризбирком утвердил графики приема заявлений от избирателей для голосования по месту фактического нахождения. В территориальных избирательных комиссиях такие заявления можно будет подать с 25 июля по 5 сентября в рабочие дни с 15:00 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 14:00. Воскресенье – выходной.
В участковых комиссиях подать такое заявление можно будет с 29 августа по 5 сентября с 15:00 до 19:00, а в субботу 1 и 8 сентября – с 10:00 до 14:00.
Ранее МГТК утвердил перечень 209 избирательных участков для организации голосования за пределами столицы. В Подмосковье выделят 183 участка, в Калужской области – 16, в Владимирской и Тульской – по пять участков.
Выборы мэра пройдут 9 сентября.
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