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Норвегия ввела новый пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на импорт нефти, перевозимой по морю, сообщает правительство страны.

Вместе с тем санкции касаются предоставления технической помощи, финансирования и других услуг, связанных с покупкой, импортом или передачей нефти. Кроме того, запрет ввели на оказание некоторых услуг юридическим лицам или правительству России.

Запрет на импорт российской нефти вступает в силу немедленно. При этом для сырой нефти предусмотрены переходные периоды до 5 декабря, а для нефтепродуктов – до 5 февраля 2023 года.

В санкционный список попали еще 65 человек и 18 компаний.

Министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт заявила, что санкции призваны сохранить давление на правительство страны и элиту.

Ранее сообщалось, что Великобритания внесла в черный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также британские власти ввели санкции против уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой, руководителя компании "Волга-Днепр" Алексея Исайкина и депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова.

