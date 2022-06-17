Фото: ТАСС/Zuma/Vegard Wivestad GrÂ¯Tt
Норвегия ввела новый пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на импорт нефти, перевозимой по морю, сообщает правительство страны.
Вместе с тем санкции касаются предоставления технической помощи, финансирования и других услуг, связанных с покупкой, импортом или передачей нефти. Кроме того, запрет ввели на оказание некоторых услуг юридическим лицам или правительству России.
Запрет на импорт российской нефти вступает в силу немедленно. При этом для сырой нефти предусмотрены переходные периоды до 5 декабря, а для нефтепродуктов – до 5 февраля 2023 года.
В санкционный список попали еще 65 человек и 18 компаний.
Министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт заявила, что санкции призваны сохранить давление на правительство страны и элиту.
Ранее сообщалось, что Великобритания внесла в черный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также британские власти ввели санкции против уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой, руководителя компании "Волга-Днепр" Алексея Исайкина и депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: