В Госдепе изучат подлинность фото попавших в плен на Украине граждан США – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Госдепартамент США изучает фотографию с предположительно попавшими в плен в ходе специальной военной операции на Украине двумя американскими военными, сообщает телеканал CNN.

"Они напряженно работают над верификацией. Мы очень надеемся", – отметила мать одного из пленных Банни Дрюке.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что военные РФ взяли в плен двух американских наемников Александра Дрюке и Энди Хьюна в пригороде Харькова. Как отмечают авторы статьи, 39-летний Дрюке и 27-летний Хьюн принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом они стали первыми гражданами США, взятыми в плен ВС РФ.

Координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби не смог подтвердить данные о захвате граждан США в плен на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

