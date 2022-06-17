Запад не готов говорить с РФ как раньше, но договариваться придется – Лукаш

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Запад не готов говорить с Россией как раньше, однако договариваться придется по широкому кругу вопросов, заявила РИА Новости представитель президента России на G20 Cветлана Лукаш.

По ее словам, спорные вопросы, в частности, связаны с отражением политических рисков.

Кроме того, Лукаш подчеркнула, что в рамках G20 обсуждения требуют вопросы, касающиеся экономики, продовольственного кризиса, трансформации энергетических рынков.

Ранее министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщила, что на предстоящий саммит организации пригласили Владимира Путина.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет готовиться к саммиту "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии. Он отметил, что Москва сделает все возможное для успешного председательства в Индонезии. При этом Песков подчеркнул, что говорить о "других модальностях участия" РФ пока рано.

Также Владимир Путин обсудил работу "Большой двадцатки" (G20) с президентом Индонезии Джоко Видодо. Телефонный разговор Путина и Видодо состоялся по инициативе индонезийской стороны. Лидеры Российской Федерации и Индонезии договорились о дальнейших контактах.

