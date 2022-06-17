Байден признал, что американцы могут не понимать "ставок" на Украине

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Президент США Джо Байден допустил, что рядовые американцы могут не осознавать, какие важные интересы США отстаивают на Украине. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press.

"Большинство домохозяйств просто пытаются на каждодневной основе решить, <...> как раздобыть еды на стол, позаботиться о детях, заплатить за их образование, самые основные вещи", – сказал он.

Кроме того, американский лидер добавил, что боялся "увидеть хаос в Европе" и агрессивные действия других государств, если бы США не приняли ограничительных мер в отношении России.

Ранее президент США в ходе визита в Варшаву заявил, что Владимир Путин не может оставаться у власти. До этого американский лидер дважды назвал российского президента военным преступником.

В ответ на это Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле продолжат отслеживать и фиксировать высказывания американского лидера Джо Байдена о Владимире Путине. Он отмечал, что фраза президента США об отстранении российского лидера от власти вызывает тревогу.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

