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Политика

20:33

Россия никогда не обсуждала границу с Финляндией – Захарова

политика за рубежом

Фото: ТАСС/David Goldman/AP

Россия никогда не обсуждала границу с Финляндией, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Она отметила, что данный территориальный вопрос не стоит в повестке дня. Захарова подчеркнула, что пересмотр границ, сформированных после Второй мировой войны, никогда не обсуждался с финскими коллегами.

Она выразила общую позицию российских и финских дипломатов, согласно которой нынешняя граница закреплена международно-правовыми актами, а именно советско-финским мирным договором, подписанным в Париже 10 февраля 1947 года.

"Отсутствие разногласий подкрепляется тем фактом, что в 2017 году в городе Иматра (Финляндия) подписан протокол между правительством РФ и правительством Финляндской Республики об описании прохождения российско-финляндской государственной границы", – отметила Захарова.

Ранее бывший глава МИД Финляндии Юкка Сеппинен в своей книге рассказал о плане главы СССР Михаила Горбачева передать Карелию скандинавской стране. Он отметил, что таким образом Советский Союз стремился избавиться от Выборга, поскольку не имел ресурсов для восстановления этих земель.

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