Россия никогда не обсуждала границу с Финляндией – Захарова

20:33
Фото: ТАСС/David Goldman/AP
Россия никогда не обсуждала границу с Финляндией, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
Она отметила, что данный территориальный вопрос не стоит в повестке дня. Захарова подчеркнула, что пересмотр границ, сформированных после Второй мировой войны, никогда не обсуждался с финскими коллегами.
Она выразила общую позицию российских и финских дипломатов, согласно которой нынешняя граница закреплена международно-правовыми актами, а именно советско-финским мирным договором, подписанным в Париже 10 февраля 1947 года.
"Отсутствие разногласий подкрепляется тем фактом, что в 2017 году в городе Иматра (Финляндия) подписан протокол между правительством РФ и правительством Финляндской Республики об описании прохождения российско-финляндской государственной границы", – отметила Захарова.
Ранее бывший глава МИД Финляндии Юкка Сеппинен в своей книге рассказал о плане главы СССР Михаила Горбачева передать Карелию скандинавской стране. Он отметил, что таким образом Советский Союз стремился избавиться от Выборга, поскольку не имел ресурсов для восстановления этих земель.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: