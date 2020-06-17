МИД КНР и Индии договорились справедливо решить конфликт на границе

16:31
Фото: ТАСС/FAROOQ KHAN/ЕРА
Главы МИД Китая и Индии Ван И и Субраманьям Джайшанкар договорились справедливо решить ситуацию на границе двух стран, в результате которой пострадали и погибли военные, сообщает RT.
Министры считают необходимым снизить напряженность и поддерживать мир в приграничном районе. Ван И призвал Индию провести тщательное расследование инцидента, наказать виновных и прекратить провокационные действия.
В МИД КНР подчеркнули, что Индийская сторона не должна недооценивать сложившееся положение и твердую волю Китая защищать территориальный суверенитет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле встревожены инцидентом. По его словам, стороны могут сами принять меры во избежание подобного. Представитель Кремля напомнил, что обе страны – близкие партнеры России.
Инцидент случился 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. Как утверждали китайские военные, около реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и пересекли линию фактического контроля.
Кроме того, был осуществлен провокационный удар, приведший к ожесточенному противостоянию. МИД Китая выразил протест.
По данным телеканала NDTV, жертвами стали 20 индийских военных. Агентство ANI передало, что с китайской стороны пострадали 43 человека, включая погибших и раненых.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира и почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в Ладакхе.
В 1962 году спор превратился в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
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