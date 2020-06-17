В Финляндии обнародовали план СССР отдать ей Карелию

11:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бывший глава министерства иностранных дел Финляндии Юкка Сеппинен в своей книге рассказал о плане Советского Союза при Михаиле Горбачеве передать скандинавской стране Карелию. Об этом сообщает "Газета.ру".
В своей работе Сеппинен указывает на то, что советское правительство могло пойти по тому же пути, который был избран в отношении прибалтийских республик – Литвы, Латвии и Эстонии.
"Советский Союз хотел таким образом избавиться от Выборга – потому что не имел ресурсов для восстановления этих земель", – заявил специалист.
Ранее финские СМИ называли предполагаемую сумму сделки. По словам экс-замминистра иностранных дел РСФСР, речь шла о 15 миллиардах долларов. Впоследствии эксперт от своих слов отказался и заявил, что продажа Карелии на международном уровне не обсуждалась.
О невозможности подобной сделки также заявил бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.
В качестве проблемной территории была охарактеризована так называемая Утраченная Карелия. Этот регион вошел в состав СССР после 1940 года на основании Московского мирного договора между Москвой и Хельсинки.
Пассажирские перевозки между Россией и Финляндией остановят почти на месяц
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