Захарова подтвердила, что РФ ввела ограничения на использование счетов финской дипмиссии

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Российская сторона подтверждает, что ввела ограничения на использование счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, назвав данные меры зеркальным ответом.

"Эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков. Это факт", – приводит ТАСС ее слова.

Ранее в МИД Финляндии сообщили о заморозке банковских счетов диппредставительств в РФ. В ведомстве начали проверку по факту произошедшего.

Уточнялось, что дипмиссия Финляндии в России состоит из посольства в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что власти не рассматривают заморозку банковских счетов представительств в России как реакцию Москвы на европейские санкции.

