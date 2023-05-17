РФ может остаться участником продленной украинской части зерновой сделки – СМИ

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Россия может остаться в числе участников сделки по экспорту украинского зерна, которая, предположительно, будет продлена. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные турецкие источники.

"Сделка, которая позволяет Украине экспортировать зерно из ключевых портов через Черное море, будет продлена, Россия согласна пока остаться в соглашении", – приводит агентство слова собеседников.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщали, что украинская часть зерновой сделки будет продлена на 60 дней. Срок действия договоренностей истекает 18 мая. По словам источника агентства, вопрос продления российской части сделки пока обсуждается, он будет решаться на уровне президентов РФ и Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя судьбу зерновой инициативы, заявил, что обсуждать потенциальный исход договоренностей не уместно. Он предложил дождаться официального объявления о результатах.

