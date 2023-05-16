Соблюдение интересов РФ будет лежать в основе решения по судьбе зерновой сделки – МИД РФ

Фото: 123RF/maxbelchenko777

Соблюдение российских интересов будет лежать в основе принятия РФ решения по продлении зерновой сделки, Москва не будет отходить от своей позиции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда".

"Самое главное – не предвосхищая события – я вам могу сказать, что все, о чем говорило российское руководство, что напрямую увязана эта договоренность с соблюдением российских интересов – это все является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения", – заявила она.

Захарова призвала дать российским экспертам доработать, прежде чем окончательное решение будет вынесено. Она уточнила, что РФ не будет отходить от соблюдения тех условий, что были включены в договоренности и были скреплены обязательствами сторон.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отметил, что российская сторона выступает против постоянного продления или расширения зерновой сделки. Он сообщал, что черноморская инициатива подойдет к финалу, если стороны не придут к консенсусу к 18 мая с учетом требований российской стороны.

