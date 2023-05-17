Украинская часть зерновой сделки будет продлена на 60 дней – СМИ

Фото: 123RF/vitaliybezberhiy

Часть зерновой сделки, касающаяся украинского продовольствия, будет продлена на 60 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"Ожидается, что украинская часть пакета черноморской зерновой инициативы <...> будет продлена по истечении ее нынешнего срока действия (18 мая. – Прим. ред.) на 60 дней", – сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что вопрос продления российской части сделки пока обсуждается, он будет решаться на уровне президентов РФ и Турции.

Ссылаясь на еще один источник, агентство уточнило, что телефонные переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана могут состояться в ближайшее время, поскольку действие зерновой сделки истекает уже в этот четверг, 18 мая.

В МИД РФ ранее заявили, что в основе принятия Москвой решения по продлению зерновой сделки будет лежать соблюдение ее интересов. Как указали в ведомстве, Россия не станет отходить от позиции, которая заключается в необходимости соблюдения условий, касающихся ее продовольствия.

