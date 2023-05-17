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Госдума приняла поправку о возможности проведения выборов при военном положении после консультаций ЦИК РФ с Минобороны и ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

Поправку поддержали во втором чтении законопроекта в рамках рассмотрения предложения в ряде федеральных законов заменить понятие "член Совета Федерации" на "сенатор Российской Федерации".

Изменению внесут в закон "О военном положении". Согласно новой норме, на территориях с введенным военным положением могут проводиться референдумы и выборы в органы госвласти и органы местного самоуправления, если решение об их назначении принимается ЦИК России после консультаций с Минобороны РФ и ФСБ России. В таком случае выборы могут проводиться как на всей территории страны с введенным военным положением, так и на части.

В действующей редакции закона прописано, что при введении военного положения выборы и референдумы не проводятся.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова показала новый логотип единого дня голосования 2023 года. Изображение было представлено в ходе обучающего семинара для пресс-служб региональных избиркомов.

На логотипе можно увидеть привычную всем галочку, а также букву V в цветах российского флага.

