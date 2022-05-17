Патрушев заявил о превращении неолиберализма коллективного Запада в неолиберальный фашизм

Фото: ТАСС/Елена Афонина
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что неолиберализм коллективного Запада превращается в неолиберальный фашизм.
"Ситуация вокруг специальной военной операции России на Украине показывает, что неолиберализм коллективного Запада на наших глазах трансформируется в идеологию неолиберального фашизма, направленную в первую очередь на искоренение Русского мира", – сказал он на заседании научного совета при ведомстве.
По его мнению, специальная военная операция на Украине стала предлогом для США развернуть необъявленную войну в отношении РФ. Он добавил, что планы по ее развязыванию были построены задолго до февраля текущего года.
Кроме того, страны Запада подталкивали Украину к проведению крупномасштабной насильственной акции на востоке страны.
"В конечном итоге Запад стремится создать условия для установления в России подконтрольного западникам режима, как это уже было отработано на Украине и в целом ряде других государств", – подчеркнул Патрушев, отметив, что начатый Западом развал глобальной архитектуры спровоцировал рост напряженности в мире.
Ранее Владимир Путин заявил, что все последние события вокруг Украины связаны с непродуманной политикой коллективного Запада.
По его словам, Запад на протяжении десятилетий игнорировал законные озабоченности РФ в сфере обеспечения своей безопасности. Путин отметил, что страны поощряли националистические и неофашистские элементы в киевской власти.
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