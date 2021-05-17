Блинкен на встрече с Лавровым планирует обсудить "Северный поток – 2"

Фото: Pool Bloomberg/AP/Ting Shen
Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует обсудить двусторонние отношения Москвы и Вашингтона и проект трубопровода "Северный поток – 2" на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом заявили в Госдепартаменте США.
Как пишет ТАСС, представитель Госдепа высокого ранга отметил, что власти США четко выразили свою позицию по "Северному потоку – 2".
"Это российский стратегический проект, который подрывает европейскую безопасность, европейскую энергетическую безопасность", – напомнил представитель.
В Госдепе пояснили, что в США не стремятся к эскалации. По словам представителя ведомства, власти страны пытаются наладить с Россией предсказуемые и стабильные отношения.
"Есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым", – заключили в Госдепе.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что газопровод "Северный поток – 2" достроят в 2021 году.
До этого американские власти заявили, что считают "Северный поток – 2" плохой сделкой. Там отметили, что проект не соответствует целям Европы в сфере энергетики и безопасности.
Согласно информации Nord Stream 2 AG на 31 марта, "Северный поток – 2" построили на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам в 2 460 километров.
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