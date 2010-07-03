Украина перестала принимать нефть из нефтепровода "Дружба"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Украина приостановила прием нефти из нефтепровода "Дружба". Это связано с отсутствием свободных резервуаров для откачки "грязной" нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на госконцерн "Белнефтехим".

Таким образом, транзит нефти через Белоруссию временно прекращен. Возобновление транзита намечено на ночь с 19 на 20 мая.

В середине апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступаемой из РФ по участку нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Объем некачественной нефти составил примерно пять миллионов тонн.

Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования арестованы четыре человека. От России потребовали компенсацию за плохую нефть.