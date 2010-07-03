Фигурантку дела о загрязнении трубопровода "Дружба" оставили в СИЗО

Суд в Самаре оставил гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светлану Балабай в СИЗО по делу о загрязнении трубопровода "Дружба", передает ТАСС.
Адвокаты Балабай хотели обжаловать ее арест. В итоге их просьбу отклонили. Под стражей фигурантка уголовного дела останется до 29 июня.
В середине апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, которая поступает из РФ по участку нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Вскоре от России потребовали компенсацию за плохую нефть. По данным специалистов, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" составил примерно пять миллионов тонн.
Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". В рамках расследования уже арестовали четырех человек. Материалы дела передали в прокуратуру.
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