Помпео назвал переговоры с Путиным очень успешными

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Госсекретарь США Майк Помпео назвал переговоры с Владимиром Путиным в Сочи очень успешными. Он заявил в интервью Fox News Radio, что Москва и Вашингтон могли бы сотрудничать по вопросам борьбы с терроризмом, ситуации на Корейском полуострове и в Афганистане.

По мнению Помпео, из Афганистана может исходить террористическая угроза как для России, так и для США. "Здесь есть совпадение. Если мы сможем добиться сокращения насилия там, мы могли бы сделать добро для каждой из наших двух стран", − приводятся слова американского госсекретаря на сайте Госдепа. Как подчеркнул политик, Россия, как и Штаты, заинтересована, чтобы в регионе не было "ядерных материалов".

Как отметил Помпео, в бытность его главой ЦРУ Москва и Вашингтон делились данными о террористических угрозах. "Я точно знаю, что мы обеспечили безопасность американцев благодаря информации, предоставленной Россией, и я знаю, что мы спасли жизни россиян благодаря информации, которой мы располагали", − подчеркнул госсекретарь США. "Таким образом, есть три примера отдельных областей, где США и России есть смысл работать вместе", − подытожил он.

Ранее сообщалось, что на встрече Путин и Помпео обсудили положение дел в САР, Афганистане, Ливии и Венесуэле, а также вопросы нераспространения ядерного оружия. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, собеседники коснулись темы антироссийских санкций, но при этом не говорили о ситуации на Украине. Кроме того, участники переговоров подтвердили заинтересованность в восстановлении двусторонних отношений.