Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ)/Володимир Прокопів

Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция предъявили заммэру Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопиву обвинение в организации схем незаконной переправки в Европу граждан Украины, которые уклоняются от службы. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее Алексей Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сын экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), был признан уклонистом. По данным СМИ, это произошло из-за неявки за военной повесткой.

Спустя время все имущество сына Порошенко на Украине было арестовано. Также украинский Минюст постановил взыскать с мужчины в пользу государства штраф в размере 51 000 гривен.

