Омбудсмен Киргизии Джаманбаева заявила о вопросах к рейду в бане "Бодрость" в Москве

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Уполномоченный по правам человека в Киргизии Джамиля Джаманбаева провела встречу с омбудсменом России Татьяной Москальковой, в ходе которой было обсуждено задержание киргизских мигрантов в банном комплексе "Бодрость" Москве. Об этом сообщается на сайте киргизского омбудсмена.

Также они затронули вопросы сотрудничества в области защиты прав граждан двух стран, в рамках чего Джаманбаева выразила обеспокоенность в связи с инцидентом, поскольку при просмотре видеозаписей, сделанных во время задержания граждан Киргизии, у нее возникли вопросы о соразмерности и обоснованности применения силы.

"Любые меры административного или силового характера в отношении киргизов должны применяться с соблюдением гарантий процессуальных прав, международных обязательств", – пояснила омбудсмен, напомнив, что Киргизия является полноправным членом Евразийского экономического союза.

Москалькова, в свою очередь, заверила, что уже приняла меры в связи с произошедшим и будет внимательно следить за развитием событий. Она подчеркнула, что в настоящее время в стране повышены меры безопасности, однако это не должно нарушать права законопослушных граждан.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором люди в полицейской форме задерживают граждан Киргизии в столичной бане. После произошедшего в МИД Киргизии был приглашен российский посол Сергей Вакунов. В ходе встречи представитель киргизского ведомства вручил дипломату ноту с требованием объяснить задержание граждан республики в Москве.

В МИД России пояснили, что проверка общественных помещений в Тимирязевском районе Москвы, в том числе в банном комплексе "Бодрость", была плановой и не была нацелена против граждан какой-либо страны. Однако в ходе нее выяснилось, что около половины иностранцев находились в России нелегально, а некоторые подозреваются в радикализме.