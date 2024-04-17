Медведев призвал ужесточить закон об иноагентах по примеру США

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Российский закон об иноагентах необходимо ужесточить по примеру Соединенных Штатов, считает заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его слова приводит RT.

"Америкосы – последовательные люди. С 1938 года непримиримы к врагам своего государства. Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского", – высказался он.

По мнению Медведева, в РФ нужно предусмотреть уголовную ответственность для иностранных агентов.

Политик обратил внимание, что Европейский союз также планирует ужесточить меры в отношении иноагентов. Там будет принят еще более жесткий закон, чем в Штатах, добавил он.

Медведев отметил, что в американском законе закреплено ограничение деятельности широкого круга юридических и физических лиц. По его словам, в отношении нарушителей мгновенно принимают решение о назначении штрафа, депортации или заключении под стражу.

В свою очередь, юрист Мария Ярмуш согласилась с инициативой зампреда Совбеза об ужесточении закона об иноагентах. Само положение приняли в России с целью защиты страны от негативно влияния извне, подчеркнула эксперт.

"Почему бы не использовать опыт зарубежных юрисдикций, которые используют подобные инструменты законодательного характера", – резюмировала она.

Ранее активисты общественного движения "Зов Народа" обратились к депутату Госдумы Дмитрию Гусеву с призывом разработать законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в парламентарии и занимать госдолжности. Причиной обращения стали планы актрисы и телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом), которая собирается баллотироваться в депутаты.

По мнению активистов, действия телеведущей являются провокацией, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

