Песков прокомментировал идею запретить иноагентам участвовать в выборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Подготовленный фракцией "Справедливая Россия – За правду" законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах не относится к предложениям, выдвинутым Кремлем, поэтому позиция по этому вопросу отсутствует. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"У нас никакой позиции нет", – заявил он.

Ранее активисты общественного движения "Зов Народа" обратились к депутату Госдумы Дмитрию Гусеву с призывом разработать законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в парламентарии и занимать госдолжности. Причиной обращения стали планы актрисы и телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом), которая собирается баллотироваться в депутаты.

По мнению активистов, действия телеведущей являются провокацией, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Общественники добавили, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности и суверенитету России. Гусев между тем попросил поднять соответствующий вопрос в Госдуме.