РФ закрыла въезд 235 гражданам Австралии

Фото: 123RF/mikrokon

Россия закрыла въезд 235 гражданам Австралии, сообщили в МИД РФ. Таким образом, Москва ответила на действия Канберры.

"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании коллективного Запада, въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 235 австралийцев", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в том числе в список попали депутаты муниципальных собраний, которые формируют в Австралии антироссийскую повестку дня. В министерстве пообещали, что работа над актуализацией российского стоп-листа продолжится.

В феврале правительство Австралии ввело дополнительные финансовые и визовые санкции в отношении 55 российских граждан и 37 организаций. Поводом для санкций стали якобы "депортации украинских детей из регионов, находящихся под контролем России".