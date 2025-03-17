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17 марта, 19:45

Политика

Свыше 30 тысяч украинцев в Швейцарии лишились статуса беженцев

Фото: 123RF/william87

Свыше 30 тысяч украинцев с февраля 2022 года лишились специального статуса S, сообщил государственный секретариат по миграции Швейцарии на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что всего защитным статусом, введенном в 2022 году, обладают 68 254 человека. При этом 30 918 лишились его.

Ранее СМИ заявили, что Вашингтон планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев-беженцев, проживающих в США. Предполагается, что такую меру примут в апреле 2025 года.

До этого глава фракции "Альтернатива для Германии" в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ. Она уточняла, что на Украине достаточно мест, куда беженцы могут вернуться, так как это большая страна.

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