Свыше 30 тысяч украинцев в Швейцарии лишились статуса беженцев

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Свыше 30 тысяч украинцев с февраля 2022 года лишились специального статуса S, сообщил государственный секретариат по миграции Швейцарии на своей странице в соцсети X.

Уточняется, что всего защитным статусом, введенном в 2022 году, обладают 68 254 человека. При этом 30 918 лишились его.

Ранее СМИ заявили, что Вашингтон планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев-беженцев, проживающих в США. Предполагается, что такую меру примут в апреле 2025 года.



До этого глава фракции "Альтернатива для Германии" в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ. Она уточняла, что на Украине достаточно мест, куда беженцы могут вернуться, так как это большая страна.

