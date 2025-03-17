Хинштейн раскритиковал врио главы Суджанского района за работу с жилищными сертификатами

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал врио главы Суджанского района Юрия Дмитрюкова за работу по выдаче жилищных сертификатов. Об этом пишет "Газета.ру".

По мнению Хинштейна, Дмитрюков не прилагает нужных усилий, в то время как по всей Курской области выдано уже более семи тысяч сертификатов. Полностью закрыть план не дает именно Суджанский район, отметил врио губернатора.

"Я обращаюсь к исполняющему обязанности главы района, просто предупреждаю, потому что такого рода пассивность влечет за собой рост социального напряжения, возмущения людей, и хочу, чтобы наши жители об этом знали, где причина и в чем, извините, затык", – заявил Хинштейн.

В конце 2024 года Владимир Путин заявил, что ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области должны решать региональные власти в диалоге с людьми. По его словам, если власти решат, что необходимо дать людям право приобрести жилье в других регионах России, то государство пойдет навстречу.

Кроме того, Путин назвал недостаточной компенсацию в размере 150 тысяч рублей для жителей Курской области, оставшихся без имущества. Президент отметил, что данный вопрос является чувствительным.