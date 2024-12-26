Путин: ситуацию с сертификатами на жилье в приграничье должны решать местные власти

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Ситуацию с жилищными сертификатами в Курской области должны решать региональные власти в диалоге с людьми, заявил журналистам Владимир Путин.

"Задача федеральных органов власти и министерства финансов – выделить необходимый финансовый ресурс. У нас эти деньги есть – мы даем столько, сколько нужно регионам. Регион в диалоге с людьми именно, хочу это подчеркнуть, должен выбрать наиболее оптимальный для себя и людей способ решения этих вопросов", – сказал президент.

По его словам, если региональные власти решат, что необходимо дать людям право приобрести жилье в других регионах России, то государство пойдет людям навстречу.

Путин, подводя итоги года, заявлял, что в Курской области необходимо исправить ситуацию с выплатами бойцам. Главе государства доложили о том, что военные в регионе получают выплаты как участники контртеррористической операции, а не как участники спецоперации. Президент выразил сожаление, что Минобороны России упустило этот вопрос.

Путин пообещал, что все проблемы с выплатами военнослужащим будут исправлены и все пересчитают задним числом.

