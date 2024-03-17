МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Мирное в Запорожской области

Фото: Министерство обороны РФ

Группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Мирное Запорожской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, группировка войск провела успешные наступательные действия на южнодонецком направлении. В частности, российские бойцы отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады украинских войск в районе села Водяного Донецкой Народной Республики.

Минобороны уточнило, что потери ВСУ составили более 120 солдат и три автомобиля.

12 марта российская армия освободила населенный пункт Невельское на донецком направлении. ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции.

До этого в Минобороны РФ подтвердили ликвидацию четвертого американского танка Abrams в ходе СВО. В министерстве рассказали, что российские бойцы улучшили свое положение на переднем краю авдеевского направления.

Об уничтожении еще одного американского танка ранее сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его данным, ВС РФ уничтожили вражескую технику и ее экипаж при помощи противотанкового гранатомета. Бой, подчеркивал он, произошел возле поселка Бердычи под Авдеевкой.



Новости регионов: ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевский коксохимический завод