ВС России освободили населенный пункт Невельское на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенный пункт Невельское на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ писали, что ВС России захватили современный немецкий танк Leopard 2A6 в боях за Авдеевку. В прессе со ссылкой на фото с поврежденной бронетехникой сообщали, что это первый из 18 боевых машин Leopard 2, поставленных из Германии, который смогла взять российская армия.

До этого в Минобороны РФ подтвердили ликвидацию четвертого американского танка Abrams в ходе СВО. В министерстве рассказали, что российские бойцы улучшили свое положение на переднем краю авдеевского направления.

Российские бойцы продвигаются на авдеевском направлении