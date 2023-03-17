Российская армия нашла способ противостоять бесшумным минометам ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российская армия нашла способ противостоять бесшумным минометам, которые используют украинские силы на купянском направлении. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

По его словам, украинские бойцы на этом участке фронта стали все чаще применять западные боевые системы, которые ранее были переданы Киеву. Так, активизировались небольшие группы, ведущие огонь с бесшумных минометов, предположительно, польского производства.

Вражеские подразделения постоянно меняют свое местоположение и открывают огонь из минометов по позициям ВС РФ.

"Наши военнослужащие, скажем так, нашли методы воздействия на эти группы, и по состоянию на сегодняшнее утро одна из таких групп была уничтожена", – отметил Марочко.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Киев направляет боевую авиацию на запорожское направление. Он отмечал, что основу группировки составляют истребители и вертолеты советского образца, которые Украине неофициально передали страны бывшего Варшавского договора.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские десантники применили многоцелевые бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ" в зоне СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!