Президент Эквадора примет усилия, чтобы снять озабоченности РФ по бананам – посол

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Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что предпримет все необходимые усилия, чтобы снять озабоченности фитосанитарных властей РФ по поставке бананов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посла РФ в Кито Владимира Спринчана по итогам его встречи с главой республики.

По словам дипломата, Нобоа поблагодарил РФ за позитивную реакцию совместно искать выходы из ситуации с временной приостановкой части эквадорского экспорта бананов.

Президент также проявил интерес ко многим совместным проектам с российской стороной и поручил главе местного МИД проработать конкретные детали взаимодействия, добавил Спринчан.

Ранее в России установили частичный запрет на импорт эквадорских бананов. Россельхознадзор нашел в них опасного паразита – муху-горбатку. Ведомство попросило министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства Франклина Данило Паласиоса Маркеса приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

МИД Эквадора сообщил, что в ближайшее время в Россию приедет делегация от республики для того, чтобы обсудить проблемы с поставкой бананов.

Позже глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российская сторона разрешила поставки бананов от пяти эквадорских компаний, которые допустили больше всего нарушений. Он добавил, что 19 февраля пройдет видеоконференция с контрольной службой Эквадора.

Россельхознадзор ограничил поставки бананов и гвоздик из Эквадора