Эквадор направит в РФ делегацию для обсуждения проблем с поставками бананов

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Делегация Эквадора в ближайшее время посетит Россию для того, чтобы обсудить проблемы с поставкой бананов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Эквадора.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что эквадорские власти были проинформированы о данной проблеме еще шесть месяцев назад.

Ранее в России установили частичный запрет на импорт эквадорских бананов. Россельхознадзор нашел в них опасного паразита – муху-горбатку. Ведомство попросило министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства Франклина Данило Паласиоса Маркеса приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

Позднее стало известно, что вместо бананов из Эквадора в московских магазинах появятся фрукты из Гватемалы, Филиппин, Колумбии и Кении.

Министр производства и внешней торговли Эквадора Сонсолес Гарсия сообщила, что власти республики предоставили российской стороне техническое обоснование, чтобы снять ограничение на импорт бананов.

Россельхознадзор ограничил поставки бананов и гвоздик из Эквадора