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06 февраля, 19:52

Экономика

В Эквадоре сообщили, что предоставили обоснование для снятия ограничений на импорт бананов

Фото: 123RF/kardaska

Власти Эквадора предоставили российской стороне техническое обоснование, чтобы снять ограничение на импорт бананов. Об этом министр производства и внешней торговли республики Сонсолес Гарсия рассказала в эфире Ecuavisa.

"Правительство Эквадора хочет разобраться с этим с технической точки зрения, и мы убеждены, что сможем опровергнуть любые аргументы против экспорта наших бананов", – подчеркнула она.

Ранее выдача сертификатов экспортерам бананов была приостановлена из-за обнаружения в них мухи-горбатки, которая представляет опасность. Стало известно, что вместо бананов из Эквадора в московских магазинах могут появиться фрукты из Гватемалы, Филиппин, Колумбии и Кении.

Россельхознадзор ограничил поставки бананов и гвоздик из Эквадора

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